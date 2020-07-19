Пётр Ян и его соперник в последнем бою отстранены от поединков

Отмечается, что ему также порекомендовали не тренироваться с полным контактом в течение трёх недель, пока его здоровье не придёт в норму. Помимо самого Яна, от участия в поединках отстранён его соперник на прошедшем турнире Жозе Алду. Ему медики запретили драться 45 дней. Американскому бойцу Камару Усману повезло ещё меньше — из-за травмы носа его отстранили от боёв на полгода. Тем не менее все трое смогут вернуться к поединкам раньше в случае одобрения от врачей.