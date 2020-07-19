Пётр Ян и его соперник в последнем бою отстранены от поединков

Действующего чемпиона UFC в легчайшем весе отстранили от боёв на один месяц. Такое решение было принято по результатам осмотра бойца медиками после окончания турнира UFC 251, сообщает MMA Fighting.
Отмечается, что ему также порекомендовали не тренироваться с полным контактом в течение трёх недель, пока его здоровье не придёт в норму. Помимо самого Яна, от участия в поединках отстранён его соперник на прошедшем турнире Жозе Алду. Ему медики запретили драться 45 дней. Американскому бойцу Камару Усману повезло ещё меньше — из-за травмы носа его отстранили от боёв на полгода. Тем не менее все трое смогут вернуться к поединкам раньше в случае одобрения от врачей.
Напомним, российский спортсмен Пётр Ян стал обладателем титула лучшего бойца UFC в легчайшем весе 12 июля, одержав победу в поединке против бразильца Жозе Алду. 27-летний россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.