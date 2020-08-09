Более пяти тысяч человек проголосовали на выборах президента Белоруссии в России

По предварительным данным, более пяти тысяч граждан Белоруссии проголосовали за президента республики на территории России. Об этом сообщили в Посольстве Белоруссии в Москве.

Уточняется, что избирательные участки находились в трёх городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

— В итоге, по данным посольства, в досрочном голосовании в г. Москве приняли участие чуть более тысячи человек, в то время как по состоянию на 20:00 9 августа количество проголосовавших, по предварительным подсчётам, составило в г. Москве около четырёх тысяч человек (в основном списке находилось 644 гражданина), в г. Санкт-Петербурге около 800 человек (201), в г. Калининграде около 500 человек (87), — рассказали в диппредставительстве.

Кроме того, в белорусском посольстве подчеркнули, что не все успели проголосовать из-за высокой явки граждан. Уточняется, что были приложены все усилия для того, чтобы как можно больше граждан Белоруссии смогли сделать свой выбор. Представители посольства также заметили, что рекомендовали людям голосовать досрочно.

Напомним, по официальным данным экзитполов, действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом — ему удалось набрать 79,7% голосов. А у его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. При этом против всех проголосовало 9,2% избирателей.