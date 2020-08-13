В офис Uber в Минске пришли вооружённые люди

В минском офисе Uber в данный момент присутствуют неизвестные люди с оружием. Это подтвердили в пресс-службе компании "Яндекс", сообщает ТАСС.
Детали происходящего выясняются, однако, по данным некоторых белорусских СМИ, там проходит обыск.
Напомним, "Яндекс.Такси" и Uber объединились в 2018 году на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и ещё нескольких стран, с тех пор за администрирование сервисов ответственна российская компания.
"Жаль это слышать". Илон Маск предложил помощь протестующим в БелоруссииК американскому предпринимателю обратилась одна из пользовательниц "Твиттера".
Ранее Лайф сообщал, что вооружённые люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске.
"Бывших пограничников не бывает". В Белоруссии назвали спланированной провокацией "мусорный флешмоб"В комитете отметили, что подобное отношение к символам службы вызывает лишь презрение.
Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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