В офис Uber в Минске пришли вооружённые люди

Напомним, "Яндекс.Такси" и Uber объединились в 2018 году на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и ещё нескольких стран, с тех пор за администрирование сервисов ответственна российская компания.

Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.