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Категорий: 18

Борис Титов выдвинул Сергея Шнурова кандидатом в Госдуму

Такой шаг он анонсировал ещё летом прошлого года.

18 февраля 2021, 18:53

Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов выдвинул музыканта Сергея Шнурова кандидатом на ближайшие выборов в Госдуму. В "Твиттере" он поделился их совместным фото, подписав его коротко: "Выборы".

По предварительным данным, Титов выдвинул Шнурова по округу Государственной думы № 216.

Шнуров вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре

Шнуров вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре

Напомним, что Борис Титов ещё летом 2020 года сообщал, что лидер группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году. Сам Шнуров тогда это комментировал уклончиво.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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