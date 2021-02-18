Борис Титов выдвинул Сергея Шнурова кандидатом в Госдуму
Такой шаг он анонсировал ещё летом прошлого года.
Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов выдвинул музыканта Сергея Шнурова кандидатом на ближайшие выборов в Госдуму. В "Твиттере" он поделился их совместным фото, подписав его коротко: "Выборы".
Выборы. pic.twitter.com/45F4owIac0— Борис Титов (@a_chto_titov) February 17, 2021
По предварительным данным, Титов выдвинул Шнурова по округу Государственной думы № 216.
Напомним, что Борис Титов ещё летом 2020 года сообщал, что лидер группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году. Сам Шнуров тогда это комментировал уклончиво.
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