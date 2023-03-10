Россиян предупредили о массовом ожирении из-за ковида

Пандемия коронавируса может вызвать рост количества людей с ожирением. Число таких пациентов в стране может увеличиться минимум на 10–13%. Об этом заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Ожирение — очень распространённое заболевание и таковым было и до пандемии CoViD-19. Однако в период самоизоляции с учётом многих ограничений, с наложением стресса, с переходом на дистанционный формат работы пандемия коронавирусной инфекции способствовала развитию гиподинамии и явному перееданию", — пояснила Мокрышева ТАСС.

В том числе у этих пациентов повышается риск развития сердечно-сосудистых, онкологических и метаболических заболеваний, бесплодия, импотенции и сахарного диабета.