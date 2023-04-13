КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 16:25

Оплывший Тиль Швайгер променял роль отца Меркель на пиво у бассейна в турецком отеле

Подписчики SHOT засняли Тиля Швайгера не в лучшей форме после скандала с фильмом "Шпион"

<p>59-летний Тиль Швайгер всегда стремился держать себя в форме, но за последнее время сильно сдал. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

59-летний Тиль Швайгер всегда стремился держать себя в форме, но за последнее время сильно сдал. Фото © SHOT

Подписчики SHOT узнали, как проводит время немецкий актёр Тиль Швайгер, который кинул продюсеров российского фильма "Шпион", где должен был сыграть отца Ангелы Меркель. Звезда фильмов "Достучаться до небес" и "Бесславные ублюдки" замечена у бассейна в Турции с сигареткой в зубах, и кажется, далеко не в лучшей своей форме. 59-летний Швайгер всегда стремился держать себя в форме, но за последнее время сильно сдал и обзавёлся пивным брюшком — неизменным атрибутом многих немецких мужчин.

Подписчики засняли Тиля Швайгера не в лучшей форме после скандала с фильмом "Шпион". Видео © SHOT

В декабре 2022 года актёр утверждал в интервью Лайфу, что не боится критики за участие в российской картине, но во время подготовки к съёмкам в январе 2023 года немец внезапно перестал выходить на связь с продюсерами фильма и не объявился до сих пор.

Ещё недавно Тиль Швайгер был настоящим секс-символом. Фото © Getty Images / Andreas Rentz

Ещё недавно Тиль Швайгер был настоящим секс-символом. Фото © Getty Images / Andreas Rentz

Лайф также писал, что работавший над "Шпионом" немецкий режиссёр Томас Ян теперь не хочет быть причастным к картине. Это произошло из-за скандала в Германии в связи с его участием в проекте. Совсем недавно немец активно сотрудничал с командой и готовился к съёмкам. Но после давления со стороны немецких СМИ он потребовал удалить упоминания его имени из всех источников и даже пригрозил судом. Он указал, что не хочет быть причастным к фильму, "который связан с Россией".

Алексей Берковиц
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