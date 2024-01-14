Всемирный день логики, Обрезание Господне, Васильев день: праздники и приметы 14 января Сегодняшний день, 14 января 2024 года, богат в России на праздники. За ночью, в которую был старый Новый год, в календаре следует особая дата для двух родов войск, некоторых учёных, жителей Подмосковья. А ещё на этот день приходится значимый христианский праздник. 13 января, 21:01 14 января отмечается Всемирный день логики. Обложка © Shutterstock

Всемирный день логики

14 января в разных странах, в том числе в России, отмечается праздник, посвящённый мышлению, — Всемирный день логики (World Logic Day). Несколько фактов о нём. Это официальный международный праздник.

Отмечается в фиксированную дату — 14 января.

Учреждён в 2019 году по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Посвящён учёным Курту Гёделю и Альфреду Тарскому.

Всемирный день логики был провозглашён ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание учёных и широкой общественности к этой науке, простые истины которой каждый из нас так или иначе применяет в быту. Отмечать этот международный праздник решили 14 января, чтобы почтить память выдающихся математиков и логиков Курта Гёделя и Альфреда Тарского, которые скончались в этот день. Они оказали большое влияние на развитие логики в ХХ веке. Теперь ежегодно 14 января в десятках стран проходят различные мероприятия, посвящённые Всемирному дню логики.

Говоря простым языком, логика — это наука о формах и законах мышления. Так как умение мыслить — одна из способностей человека, отличающих его от животных, логика является одной из важнейших дисциплин в деле познания как нас самих, так и мира в целом. По мнению ЮНЕСКО, отдельный посвящённый ей день будет способствовать развитию культуры мира, диалога и взаимопонимания, основанной на развитии образования и науки.

День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

14 января отмечается День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

14 января в России свой праздник отмечают военные музыканты: на эту дату приходится День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ. Рассказываем о нём. Это официальный ведомственный профессиональный праздник.

Утверждён приказом министра обороны РФ в 2021 году.

Отмечается ежегодно 14 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания такой службы в Красной армии.

День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России был учреждён в 2021 году, поскольку он был юбилейным для отечественных военных музыкантов. На тот момент ровно 100 лет назад, 14 января 1921 года, были введены в действие Положение и Штат бюро военных духовых оркестров Красной армии и Военно-морского флота при Агитпросветотделе ПУРа, то есть официально была введена такая служба в вооружённых силах.

Военные оркестры появились в России, конечно же, куда раньше. Ещё много веков назад было очевидно, что музыка способна влиять на духовный настрой воинов. Военные музыканты не только задают ритм и темп, но и создают определённую эмоциональную атмосферу, способствующую активизации многих волевых качеств. Истоки Военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу X–XI веков, когда в княжеских дружинах стали применяться музыкальные инструменты для подачи команд и сигналов. Одно из наиболее ранних упоминаний о подобном использовании труб содержится в "Повести временных лет".

Сейчас структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные учебные заведения, оркестры различных уровней, начиная с Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей флотов, армий и т.д. Служба задействуется при выполнении воинских ритуалов (торжественных и траурных), проведении общественных и культурно-массовых мероприятий, для участия в концертах, культурно-просветительской работе.

День трубопроводных войск Вооружённых сил России

14 января отмечается День трубопроводных войск Вооружённых сил России. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Ещё один военный праздник в России отмечается 14 января — День трубопроводных войск. Предлагаем узнать о нём больше. Это официальный российский ведомственный праздник.

Ежегодно отмечается 14 января.

Приурочен к дате образования первого такого батальона в СССР.

Установлен указом президента РФ в декабре 2021 года.

Не все знают, что в России есть Трубопроводные войска, а их история насчитывает меж тем уже более 70 лет. Началась она с первого отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу. Директива военного министра СССР о нём была подписана 14 января 1952 года. Эта дата была и выбрана для профессионального праздника.

Среди задач Трубопроводных войск — обеспечение воинских формирований топливом, помощь при ликвидации аварий. Вот несколько примеров, когда они были незаменимы. Применение трубопроводного транспорта позволило бесперебойно обеспечивать горючим войска СССР в Афганистане.

Трубопроводные войска помогали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Армении в 1988 году.

Они были задействованы для доставки воды населению Крыма в 2014, 2015, 2019 и 2020 годах.

Военнослужащие трубопроводных войск добросовестно и с высокой ответственностью выполняют свой воинский долг, осваивают перспективные технические средства доставки горючего, самоотверженно участвуют в специальной военной операции по подаче топлива на аэродромы и полевые склады.

День рождения Московской области

14 января отмечается День рождения Московской области. Фото © Shutterstock

На 14 января в России приходится праздник одного из регионов — День рождения Московской области. Несколько фактов об этом. Исторически современной Московской области предшествовала Московская губерния, которая была основана императором Петром I в 1708 году.

В 1917 году на смену монархии, как и повсеместно по стране, на территории региона пришла советская власть.

Подмосковье, или Московская область, было образовано 14 января 1929 года.

Сначала область называлась Центрально-промышленной.

Своё нынешнее название Московская область получила по Москве, которую "обнимает", но столица является отдельным субъектом Российской Федерации. Сейчас регион состоит из 52 городов областного подчинения, трёх посёлков городского типа областного подчинения и пяти закрытых административно-территориальных образований. Население Московской области в 2023 году составляло около 8,5 млн человек.

Обрезание Господне

14 января православные христиане отмечают праздник Обрезание Господне. Фото © Wikipedia

14 января православные христиане в России отмечают церковный праздник под названием Обрезание Господне. Рассказываем о нём. Считается важным, хоть не относится к двунадесятым (12 самым главным).

В церковный календарь вошёл в IV веке.

Отмечается на восьмой день после Рождества Христова — 14 января по новому стилю.

В древности у иудеев было принято проводить процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни. Тогда это было чем-то вроде современного обряда крещения. Будучи сыном еврейки, Христос тоже прошёл обрезание, получив при этом имя Иисус, что означает Спаситель.

Сейчас в христианстве говорят об обрезании духовном — как символе ограничения, удаления. Так, Господь принял обрезание, подчинившись древнему закону. Это говорит о смирении и необходимости следовать правилам Церкви. Ещё один смысл — это "обрезание" греховных страстей.

Приметы 14 января

День памяти Василия Великого

А ещё 14 января православные в России чтут память святителя Василия Великого. Он родился в 330 году в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Семья его была благочестивой христианской. Он получил хорошее образование дома, а затем отправился в Афины, где изучил разнообразные науки. После того как он вернулся на родину и проявил там свои таланты в риторике и проповеди, его избрали Собором епископов на Кесарийскую кафедру. В тяжёлое для Церкви время он показал себя как пламенный защитник веры, ограждая её от ересей своими словами и посланиями. Святитель Василий Великий наряду со святителем Николаем Чудотворцем издревле пользовался особым почитанием на Руси.

Васильев день

В народе же в эту дату отмечали Васильев день. Второе название этого праздника было неблагозвучное — Василий Свинятник. Дело в том, что этот святой считался покровителем свиней и было принято почитать его с блюдами из свинины на столе. Крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: "Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка"; "Кишку да ножки в верхнее окошко”.

Ещё говорили, что "Василий пополам Святки делит". От Рождества до этого дня отмечались "святые вечера", а после — "страшные". Девушки в эту дату старались обязательно погадать на суженого: считалось, что результат будет самым точным. А ещё бытовало мнение, что от этого дня потом весь год зависит: если провести Василия весело и сытно, так будет и все 12 месяцев.

Погодные приметы 14 января

Снег и сильный мороз — к хорошему урожаю.

Ясное звёздное небо — к обилию гороха и ягод.

Вьюга — к удачному сбору орехов.

Именинники 14 января

14 января может отмечать именины российский актёр Вячеслав Манучаров. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 14 января, именины могут отмечать: Вячеслав;

Иван;

Трофим;

Эмилия;

Михаил;

Пётр;

Платон;

Николай;

Еремей;

Александр.

Авторы Вадим Андреев