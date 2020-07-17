Тренировка киборгов: сборная России по кибатлону готовится к чемпионату мира

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Российская сборная по кибатлетике начала подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020, который пройдёт в ноябре 2020 года в Швейцарии. Наши спортсмены будут состязаться с 86 командами из 29 стран. Лайф посетил тренировку и выяснил, как люди с ограниченными возможностями здоровья справляются с различными заданиями и преодолевают препятствия.

Лидер проекта "Кибатлетика" Андрей Давидюк рассказал о состязаниях. Он отметил, что тренироваться и воссоздать близкие к реальным условия — очень правильная идея, и выразил уверенность, что россияне непременно займут призовые места. Участники расположатся на четырёх параллельных дорожках и начнут выполнять задания на скорость и точность, а судьи оценят уровень их подготовки и технику.

— Кибатлетика — это профсостязания людей с ограниченными возможностями здоровья, которые благодаря роботизированным технологиям и интерфейсам могут стать людьми без ограниченных возможностей, — пояснил Давидюк.

Участники выполняют задания с помощью высокотехнологичных киберпротезов рук и ног, экзоскелетов, электроколясок. Это российские разработки, которые используются в повседневной жизни. Пилот команды Caterwill Юрий Ларин продемонстрировал инвалидную коляску, которая больше похожа на инопланетный вездеход. Устройство умеет преодолевать препятствия и подниматься по лестницам с помощью колёс и гусениц и даже имеет специальную руку для открывания дверей. Управляется оно с пульта на подлокотнике. Он позволяет регулировать наклон кресла, скорость и многое другое.

Элина Жукова из команды Super Motorica показала высокотехнологичный протез руки, с которым она живёт и в обычной жизни. Он управляется с помощью специального приложения, в котором можно задать необходимые жесты.

— Я могу выбирать, какой жест я могу поставить. Открывается 3D-моделька кисти, она начинает повторять. Удобно, потому что есть действия, для которых нужна определённая настройка. Взять ручку или кружку — это относительно разные действия, — поделилась девушка.

Спортсмены усиленно тренируются, чтобы показать высокие результаты и продемонстрировать российские технологии на мероприятии в Швейцарии. Правда, из-за пандемии Cybathlon-2020 пройдёт в онлайн-формате. Тренер Андрей Суконкин оценил уровень подготовки пилота команды Super Motorica Сергея Бачу. Молодой человек, по его словам, готов больше чем наполовину, но время отточить мастерство ещё есть.

— Довольно непросто, да, надо по максимуму концентрировать внимание, чтобы всё сделать правильно. На соревнованиях будет волнительно, потому что это важное мероприятие. Что поможет победить? Прежде всего желание и настрой, и тренировки, — заключил сам кибатлет.