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Тренировка киборгов: сборная России по кибатлону готовится к чемпионату мира

Спортсмены оттачивают мастерство управления высокотехнологичными протезами и верят в победу.

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Видео © LIFE

Российская сборная по кибатлетике начала подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020, который пройдёт в ноябре 2020 года в Швейцарии. Наши спортсмены будут состязаться с 86 командами из 29 стран. Лайф посетил тренировку и выяснил, как люди с ограниченными возможностями здоровья справляются с различными заданиями и преодолевают препятствия.

Лидер проекта "Кибатлетика" Андрей Давидюк рассказал о состязаниях. Он отметил, что тренироваться и воссоздать близкие к реальным условия — очень правильная идея, и выразил уверенность, что россияне непременно займут призовые места. Участники расположатся на четырёх параллельных дорожках и начнут выполнять задания на скорость и точность, а судьи оценят уровень их подготовки и технику.

Кибатлетика — это профсостязания людей с ограниченными возможностями здоровья, которые благодаря роботизированным технологиям и интерфейсам могут стать людьми без ограниченных возможностей, пояснил Давидюк.

Участники выполняют задания с помощью высокотехнологичных киберпротезов рук и ног, экзоскелетов, электроколясок. Это российские разработки, которые используются в повседневной жизни. Пилот команды Caterwill Юрий Ларин продемонстрировал инвалидную коляску, которая больше похожа на инопланетный вездеход. Устройство умеет преодолевать препятствия и подниматься по лестницам с помощью колёс и гусениц и даже имеет специальную руку для открывания дверей. Управляется оно с пульта на подлокотнике. Он позволяет регулировать наклон кресла, скорость и многое другое.

Элина Жукова из команды Super Motorica показала высокотехнологичный протез руки, с которым она живёт и в обычной жизни. Он управляется с помощью специального приложения, в котором можно задать необходимые жесты.

Я могу выбирать, какой жест я могу поставить. Открывается 3D-моделька кисти, она начинает повторять. Удобно, потому что есть действия, для которых нужна определённая настройка. Взять ручку или кружку — это относительно разные действия, — поделилась девушка.

Спортсмены усиленно тренируются, чтобы показать высокие результаты и продемонстрировать российские технологии на мероприятии в Швейцарии. Правда, из-за пандемии Cybathlon-2020 пройдёт в онлайн-формате. Тренер Андрей Суконкин оценил уровень подготовки пилота команды Super Motorica Сергея Бачу. Молодой человек, по его словам, готов больше чем наполовину, но время отточить мастерство ещё есть.

Довольно непросто, да, надо по максимуму концентрировать внимание, чтобы всё сделать правильно. На соревнованиях будет волнительно, потому что это важное мероприятие. Что поможет победить? Прежде всего желание и настрой, и тренировки, заключил сам кибатлет.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые создали уникальные элементы протеза для рук.

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