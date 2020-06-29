Не тереть статуи "на удачу". Туристы назвали "ритуалы", от которых откажутся после пандемии

Две трети (68%) туристов после пандемии коронавируса намерены вести себя как обычно, но некоторые решительно настроены отказаться от ряда ритуалов во время путешествий. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на результаты опроса сервиса "Туту.ру".

Так, 33% респондентов намерены меньше пользоваться общественным транспортом и больше ходить пешком. Четверть опрошенных собираются избегать популярных туристических городов и мест. Ещё 21% настроены отказаться от традиции тереть статуи "на удачу".

Также 14% опрошенных решили исключить рукопожатия и объятия с местными жителями. Ещё 7% будут ходить в музеи и на выставки, когда там меньше всего посетителей.