В Якутии найдены тела двух охотников. Перед смертью они ссорились

В Мирнинском районе Республики Саха на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей 20 мая обнаружили тела двух мужчин 40 и 57 лет с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщается на сайте местного управления СК РФ.

Вылетевшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что погибшими оказались двое жителей города Мирного, которые вместе с третьим товарищем ранее приехали на базу поохотиться.

— Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, вследствие чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин, — отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ружья и патроны и другие предметы, которые помогут прояснить обстоятельства инцидента. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве.