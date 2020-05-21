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В Якутии найдены тела двух охотников. Перед смертью они ссорились

Следователи возбудили уголовное дело.

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Фото © СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

В Мирнинском районе Республики Саха на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей 20 мая обнаружили тела двух мужчин 40 и 57 лет с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщается на сайте местного управления СК РФ.

Вылетевшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что погибшими оказались двое жителей города Мирного, которые вместе с третьим товарищем ранее приехали на базу поохотиться.

Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, вследствие чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин, — отметили в ведомстве.

Фото © СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ружья и патроны и другие предметы, которые помогут прояснить обстоятельства инцидента. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве.

В настоящее время по делу назначен ряд экспертных исследований, проводятся допросы и другие следственные действия.

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