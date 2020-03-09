Обвиняемый по делу о крушении MH17 россиянин заявил о непричастности

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского "боинга" на Украине россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою ответственность за гибель лайнера. Об этом сегодня сообщила его адвокат Сабина тен Дуссхате.

— Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несёт никакой ответственности — ни в какой степени, ни в каком качестве — за уничтожение рейса MH17 и все последствия. Именно поэтому он принял решение защищаться на этом процессе, — приводит её слова ТАСС.

Несмотря на то что следствие несколько лет расследовало это дело и собирало доказательства, защита также провела собственное расследование и полностью готова отстаивать свою позицию в суде. Сабина тен Дуссхате добавила, что основная линия защиты будет выстраиваться на основе анализов результата работы международной следственной группы, а также на основе того, что не вошло в результаты её расследования.

Напомним, резонансный судебный процесс по делу о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" начался сегодня в Нидерландах. График заседаний составлен вплоть до марта следующего года. Займётся делом коллегия из трёх судей. Ещё один будет запасным. На скамье подсудимых — трое украинцев и один гражданин РФ. Сообщается, что более 80 родственников погибших пассажиров намерены требовать компенсацию.

Самолёт компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. В Киеве считают, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские же эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе в районе трагедии. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.