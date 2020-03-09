Более 80 родственников жертв крушения MH17 намерены потребовать компенсацию

Более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского "боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года, намерены потребовать компенсацию. Об этом сообщил на первом заседании по делу MH17 в Схипхоле председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Он уточнил, что на данный момент 49 родственников заявили о желании выступить на судебном процессе и изложить масштабы потерь, которые они перенесли в результате крушения "боинга".

— Передать письменное заявление хотят 82 человека, и 84 родственника хотят потребовать компенсацию, — сообщил Стейнхёйс.

По словам судьи, окончательное число родственников жертв авиакатастрофы, которые обратятся к суду, будет известно далее. На данном этапе перед судом стоит задача определить состояние дела и принять решение, нужно ли продолжать расследование. Как отметил Стейнхёйс, дело сейчас насчитывает 36 тысяч страниц и множество медиафайлов.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе в районе трагедии. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.