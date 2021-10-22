Хозяйка задрожала от страха, посмотрев запись с камеры, где невидимая рука снимает ошейник с её пса
Теперь владелица просто уверена, что в её доме поселились привидения.
На днях пользовательница "Тиктока" shannyfantg вернулась домой и заметила, что один из её псов почему-то сидит без ошейника. Как питомец смог снять его без посторонней помощи, для девушки оставалось загадкой. Ради интереса она решила проверить запись с домашней камеры и осталась в шоке.
На кадрах отчётливо видно, что с самого начала собаки начали беспричинно лаять, будто бы домой кто-то пришёл. Но вскоре питомцы резко замолкли. Чёрный пес в центре кадра застыл как вкопанный, а затем вдруг повернул голову вправо. В этот же момент на нём внезапно расстегнулся ошейник, словно его кто-то сдернул. Испугавшись, питомец подпрыгнул и забился в угол клетки.
После того как девушка поделилась жуткими кадрами, их посмотрело уже больше 11 миллионов человек, которые готовы согласиться с хозяйкой псов. Блогерша уверена, что ошейник с её собаки снял не кто иной, как призрак.
Они почувствовали эту энергетику, и точка
Бедные собачки! Они так напуганы, что мне хочется их обнять
Подождите-ка, надеюсь, вы уже переехали?
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