В музее случайно нашли самое старое изображение призрака, и вот как экзорцист советовал его изгнать
Изображение больше века хранилось в запасниках Британского музея в Лондоне, и лишь недавно специалисты обратили на него пристальное внимание. По их словам, это самая старая история о привидениях.
Возраст вавилонской глиняной таблички, попавшей в музей ещё в XIX веке, составляет 3500 лет, и, по словам куратора отдела Ближнего Востока Британского музея, изображение призрачной фигуры — "удивительный предмет древности". Доктор Ирвинг Финкель утверждает, что набросок на ней — часть руководства экзорциста по избавлению от неприкаянных духов. Отправить привидение в загробный мир предполагалось с помощью того объекта, за которым оно вернулось.
Фото © Twitter / dailystar
На табличке — одинокий бородатый призрак со связанными руками, которого возлюбленная ведёт "в загробную жизнь и вечное блаженство". Под иллюстрацией есть описание ритуала, который позволит им вместе благополучно пройти в подземный мир.
Очевидно, что это призрак несчастного мужчины. Можете представить себе, как высокое, худое, бородатое привидение, слоняющееся по дому, беспокоило людей. Согласно окончательному анализу таблички, призраку нужен был любимый человек. <...> Что было до этого, представить сложно. Быть может, кто-то кричал: "О боже, дядя Генри вернулся!" Может, этот "дядя Генри" потерял трёх жён. Все знали, что способ избавиться от старого пройдохи — женить его
Несмотря на то что сохранилась только часть таблички, которая может поместиться в ладонь, там очень качественный текст и безупречная отрисовка. Однако, по словам Финкеля, разглядеть рисунок можно только при хорошем освещении и под определённым углом, поэтому он долгое время ускользал от глаз исследователей, пишет The Guardian. Специалист отметил, что находит комичным факт, что люди считали хорошим способом избавиться от призрака найти того, кто разделит с ним постель.
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