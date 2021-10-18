В музее случайно нашли самое старое изображение призрака, и вот как экзорцист советовал его изгнать

Возраст вавилонской глиняной таблички, попавшей в музей ещё в XIX веке, составляет 3500 лет, и, по словам куратора отдела Ближнего Востока Британского музея, изображение призрачной фигуры — "удивительный предмет древности". Доктор Ирвинг Финкель утверждает, что набросок на ней — часть руководства экзорциста по избавлению от неприкаянных духов. Отправить привидение в загробный мир предполагалось с помощью того объекта, за которым оно вернулось.

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На табличке — одинокий бородатый призрак со связанными руками, которого возлюбленная ведёт "в загробную жизнь и вечное блаженство". Под иллюстрацией есть описание ритуала, который позволит им вместе благополучно пройти в подземный мир.

Очевидно, что это призрак несчастного мужчины. Можете представить себе, как высокое, худое, бородатое привидение, слоняющееся по дому, беспокоило людей. Согласно окончательному анализу таблички, призраку нужен был любимый человек. <...> Что было до этого, представить сложно. Быть может, кто-то кричал: "О боже, дядя Генри вернулся!" Может, этот "дядя Генри" потерял трёх жён. Все знали, что способ избавиться от старого пройдохи — женить его Доктор Ирвинг Финкель

Фото © Twitter / abcconvos