Блогерша Даша Корейка, сменившая пол, рассказала, что её изнасиловали в 16 лет

20-летняя блогерша Даша Корейка недавно по документам сменила пол, но операцию пока пришлось отложить и остановиться на гормональной терапии. Однако изменения уже видны, и поэтому всё больше вопросов вызывает личная жизнь тиктокерши. На один из них Корейка решила ответить на ютуб-канале "Пушка", признавшись, что её первые отношения были далеки от идеальных.

Видео © YouTube / ПУШКА

По словам блогерши, в 16 лет она познакомилась в социальной сети с мужчиной. По глупости она не спросила фото и через некоторое время согласилась встретиться. Корейка планировала долгосрочные отношения со своим кавалером, но, увидев его, резко передумала. Мужчина, которому оказалось под 50 лет, выглядел очень подозрительно — он встретил её в одном пальто и без штанов.

Фото © Instagram / kareykadasha

Ухажёр привёл Дашу к себе в малонаселённый дом, который был больше похож на сарай. Вокруг никого не было, зато в соседней комнате была его огромная собака, которая очень напугала Корейку. В итоге блогерша не смогла отказать кавалеру в близости, а потом схватила вещи и выбежала из квартиры. Одеться она смогла, только когда оказалась в безопасности. О случившемся Даша никому не рассказала — даже родителям. А этот опыт надолго отбил желание знакомиться в Сети.

Это было ужасно. Я ничего не хотела. Но я не знала, как сказать это, как уйти, я была глупая. Я думала, что, если захочу уйти, меня убьют или что-то ещё. Мне было страшно, я не знала, что делать... Я никому об этом не рассказывала, было как-то стрёмно, что первый раз произошёл с каким-то 50-летним мужиком, который меня изнасиловал Даша Корейка

Фото © Instagram / kareykadasha

Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) начали обсуждать в последнее время из-за её неприятностей с военкоматом. Блогерше якобы пришла повестка в армию, из-за чего Даша снимала грустные тиктоки и рыдала на камеру. А после стримерша призналась, что собирается стать девушкой, и реакция родителей добавила ей популярности.