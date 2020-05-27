Собянин: Жёсткие требования позволили добиться неплохих результатов в борьбе с CoViD-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря жёстким требованиям, которые должны выполнять граждане и предприятия города на этапе снятия ограничений, в частности масочно-перчаточному режиму, удалось достичь хороших результатов в борьбе с коронавирусом.

— Более жёсткие требования, предъявляемые к гражданам и предприятиям (на этапе снятия ограничений. — Прим. Лайфа), позволили добиться неплохих результатов, на мой взгляд, — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин отметил, что с 12 мая на 40% снизилось количество госпитализаций тяжёлых больных, что является безусловным маркером хороших результатов. При этом число пневмоний в КТ центрах также уменьшилось на 40%. Кроме того, снизилось и количество новых выявляемых больных — сегодня был самый низкий показатель — 2140 человек.

Мэр Москвы подчеркнул, что меры, принятые после 12 мая, и жёсткие санитарные требования позволили не только стабилизировать, но и улучшить ситуацию с коронавирусом, и сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из ограничений.