"Карантинная задолженность". Как выгодно погасить свои долги по ЖКХ

Заканчивается режим самоизоляции, но пока действует мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату коммунальных услуг. Он тоже скоро закончится, и некоторые управляющие компании вспомнят о старом фокусе, позволяющем хорошо заработать на долгах. О том, как выгодно погасить свои долги по ЖКХ, разобрался Лайф.

Согласно постановлению правительства, мораторий на штрафы по ЖКХ действует до 1 января следующего года. Однако замминистра энергетики Юрий Маневич уже обратился в правительство с просьбой сократить мораторий. Ведь из-за карантина собираемость платежей по коммунальным услугам среди населения упала на 30%, среди предприятий — на 45–50%. По расчётам экспертов ведомства, к концу года общая задолженность по платежам коммунальщикам может достигнуть 1,6 трлн рублей.

Впрочем, чтобы ни решило правительство, коммунальщики научились на этом зарабатывать. Ведь, согласно законодательству, чем дольше россияне тянут с оплатой, тем больше пеней им смогут насчитать за задолженность. Поэтому, как только граждане начинают платить, коммунальщики принимают эти деньги в счёт уплаты долга, а на текущие платежи снова накладывают санкции. Однако это полностью незаконно. К такому выводу недавно пришёл Верховный суд в определении № 53-КГ20-2.

Фокусы с долгами

Суть дела такова. УК обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 7 октября 2016 г. по 28 февраля 2019 г. в размере 194 тысяч рублей, на которую уже насчитали неустойку в 92 тысячи. Но нет, мужчина не был злостным неплательщиком, он вносил текущие платежи, но не был согласен с долгом, который коммунальщики начислили ему за 2014 год. УК не торопилась вступать в спор по поводу "старой" задолженности — все поступающие платежи списывала в счёт заявленного долга, а по текущей дате выставляла новую задолженность. То есть назначение полученного платежа коммунальщиками менялось по своему усмотрению, а это незаконно, пришли к выводу судьи.

Обосновал своё определение Верховный суд просто: так как между Дмитрием и УК не было отдельного соглашения о порядке расчётов, а именно соглашения о том, как распределяются суммы поступивших платежей, то УК должна была текущие платежи учитывать за текущий период, а вопросы по задолженности решать в отдельном порядке.

Как победить управдома

Если у вас возник спор с управляющей компанией по поводу оплаты услуг ЖКХ, следует помнить о трёх простых вещах.

Во-первых, согласно закону, обязанность по своевременному внесению платы за жилое помещение и коммунальных платежей лежит на собственнике (ст. 153 ЖК РФ), но при этом компания, которая обслуживает многоквартирный дом, обязана производить правильный расчёт оплаты за потреблённые коммунальные услуги. Об этом гласит п. "г" ст. 31 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Компания не может включать в счёт услуги, на которые жилец не соглашался, а значит, и оплачивать их он не должен.

Во-вторых, в платёжных документах за услуги ЖКХ всегда должен быть обозначен период оплаты. Если оплачиваются услуги за апрель, то в квитанции должно быть однозначно указано "за апрель", и тогда управляющая компания не вправе засчитывать внесённые суммы на оплату ранее возникшей задолженности без согласия плательщика. Об этом сказано в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22, а также в ст. 3191 ГК РФ.