Россиянам рассказали, в какие месяцы 2023 года выгоднее всего брать отпуск

В 2023 году выгоднее всего отправиться в отпуск в июле, августе и октябре, так как в эти месяцы на календаре будет меньше всего выходных. Об этом Лайфу рассказала юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева.

"Наименее выгодными с точки зрения количества дней отдыха традиционно являются январь (пять дополнительных выходных дней), февраль (два дополнительных выходных дня), май (три дополнительных выходных дня)", — добавила она.

Эксперт отметила, что при планировании отпуска также следует учесть праздники, которые не являются официальными выходными. Например, при необходимости лучше заранее оформить отгул на 1 Сентября, если есть опасения, что в этот день работник может опоздать или не прийти, иначе работодатель поставит прогул.