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1 сентября, 08:27

Россиянам рассказали, в какие месяцы 2023 года выгоднее всего брать отпуск

Юрист Нечаева рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск

В 2023 году выгоднее всего отправиться в отпуск в июле, августе и октябре, так как в эти месяцы на календаре будет меньше всего выходных. Об этом Лайфу рассказала юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева.

"Наименее выгодными с точки зрения количества дней отдыха традиционно являются январь (пять дополнительных выходных дней), февраль (два дополнительных выходных дня), май (три дополнительных выходных дня)", добавила она.

Эксперт отметила, что при планировании отпуска также следует учесть праздники, которые не являются официальными выходными. Например, при необходимости лучше заранее оформить отгул на 1 Сентября, если есть опасения, что в этот день работник может опоздать или не прийти, иначе работодатель поставит прогул.

В каких зарубежных странах россияне отдыхали этим летом

В каких зарубежных странах россияне отдыхали этим летом

Ранее Лайф писал, как продлить выходные в 2023 году. Так, можно взять отпуск до или после праздника, таким образом, количество нерабочих дней увеличится.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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