Россиянам рассказали, в какие месяцы 2023 года выгоднее всего брать отпуск
Юрист Нечаева рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск
В 2023 году выгоднее всего отправиться в отпуск в июле, августе и октябре, так как в эти месяцы на календаре будет меньше всего выходных. Об этом Лайфу рассказала юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева.
"Наименее выгодными с точки зрения количества дней отдыха традиционно являются январь (пять дополнительных выходных дней), февраль (два дополнительных выходных дня), май (три дополнительных выходных дня)", — добавила она.
Эксперт отметила, что при планировании отпуска также следует учесть праздники, которые не являются официальными выходными. Например, при необходимости лучше заранее оформить отгул на 1 Сентября, если есть опасения, что в этот день работник может опоздать или не прийти, иначе работодатель поставит прогул.
Ранее Лайф писал, как продлить выходные в 2023 году. Так, можно взять отпуск до или после праздника, таким образом, количество нерабочих дней увеличится.
Shutterstock