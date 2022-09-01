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1 сентября, 08:26

Дмитрий Куликов сменил "Миннесоту" на "Анахайм"

Хоккеист Куликов перешёл из "Миннесоты" в "Анахайм"

Российский защитник клуба "Миннесота Уайлд" Дмитрий Куликов продолжит карьеру в "Анахайм Дакс". Об этом сообщается на сайте НХЛ.

31-летний хоккеист сменил клуб в рамках обмена между командами. За него "Миннесота" в будущем получит компенсацию, размеры которой не уточняются.

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Куликов провёл в составе клуба "Уайлд" только один сезон. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 80 матчей и набрал 24 очка (7 заброшенных шайб и 17 результативных передач). Также он выступал в НХЛ за "Флорида Пантерз", "Баффало Сейбрз", "Виннипег Джетс", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Эдмонтон Ойлерз".

В составе сборной России Куликов завоевал две медали на чемпионатах мира. В 2010 и 2015 годах он помог национальной команде выиграть серебро.

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NHL

Роман Фейгин
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