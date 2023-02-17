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17 февраля, 10:48

Без носков не обошлось: Аналитики узнали, какими подарками закупились россиянки перед 23 Февраля

Moneyplace: Россиянки подарят мужчинам зажигалки, карманные часы и наушники на 23 Февраля

В этом году российские женщины в качестве подарков мужчинам на 23 Февраля выбрали бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, туалетную воду и карманные часы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на аналитиков маркетплейсов Moneyplace.

"Выявлен рост продаж перед праздником 23 Февраля. На Wildberries на 1211% вырос спрос на бензиновые зажигалки, на 685% — на наушники, на 111% — на карманные часы, на 108% — на подарочные наборы продуктов. Спрос на носки поднялся лишь на 36%. На Ozon на 193% зафиксирован рост продаж туалетной воды. На носки — на 66%", — отмечается в тексте публикации.

Как заметил CEO сервисов Moneyplace Дмитрий Ермолаев, небывалый интерес к бензиновым зажигалкам может быть связан с тем, что их прорекламировал какой-либо блогер. А вот карманные часы, по мнению специалиста, являются оригинальным подарком, который можно воспринять как отсылку ко временам гусаров.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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