"Единая Россия" запустила акцию "СВОим героям" ко Дню защитника Отечества

Партпроект "Женское движение "Единой России" в преддверии Дня защитника Отечества дал старт акции "СВОим героям", призванной поднять патриотический дух и поздравить с праздником российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации. По словам сенатора Совфеда от ЛНР Дарьи Лантратовой, свои трогательные ролики записывают женщины со всех уголков России.

"Уже более полутора тысяч видео получено со всей страны. От работников медицинских и образовательных учреждений, социальных служб, работников и читателей библиотек, работников культуры и просто неравнодушных женщин. Пермский край, республики Карелия и Тыва, Астраханская, Сахалинская и Липецкая области", — написала она в своём телеграм-канале.

Акция продлится до 23 февраля, и любая женщина может к ней присоединиться. Достаточно опубликовать свой видеоролик с хештегами #СВОим_героям и #женскоедвижение. Сенатор призвала не скупиться на добрые слова: прочесть стихи, исполнить песню или попросту рассказать о своей любви и поддержке.

"Мы уверены, что к ней присоединятся ещё тысячи женщин. Как тысячи женщин объединились для сбора гуманитарной помощи, пошива и вязания тёплых вещей и средств защиты, волонтёрской работы в госпиталях", — добавила она.