Пять советов от психолога, как порадовать, а не расстроить подарком на 23 Февраля

Как найти золотую середину при выборе подарка своему мужчине на 23 Февраля, чтобы не разориться, но и не покупать дешёвую безделушку, об этом Лайфу рассказала психолог Галина Руснак.

Первое — интересуйтесь своим возлюбленным и слушайте его. Следите, как вторая половина реагирует на те или иные вещи в кино, на улице, в магазине, посоветовала эксперт. Любой человек всегда делится эмоциями и впечатлениями, поэтому нужно лишь вовремя заметить реакцию. Идеально, если мужчина подумает, что вы интуитивно угадали его мысли.

"Второе — будьте увлечены темой подарка. Вы должны быть наблюдательны и даже слегка зациклены на этом хотя бы в течение недели. Спрашивайте у коллег и друзей, какие подарки они ждут на 23 Февраля, проанализируйте, что сейчас в тренде из новинок в самых разнообразных отраслях, обращайте внимание на прохожих, понаблюдайте за страницами популярных и креативных мужчин в соцсетях", — продолжила Руснак.

Третье — самостоятельно определите бюджет на подарок. Если вы переплатите, то когда-нибудь во время ссоры обязательно припомните партнёру, на какие денежные жертвы вам пришлось пойти ради любви. Чтобы до этого не доводить, просто выберите подарок, который вам по карману, отметила психолог. Однако сильно экономить тоже не следует, поскольку мужчина почувствует безразличие к себе.

Четвёртое — узнайте у любимого, как он относится к празднику. Не для всех 23 Февраля — это значимое событие. Возможно, ваш партнёр не особо ждёт этого дня и даже с натяжкой относит себя к защитникам Отечества. Тогда можно не переживать по поводу подарка и обойтись чем-то символическим, уточнила собеседница Лайфа.

"Пятое — ответьте на вопрос, какие подарки больше нравятся второй половинке. Кто-то любит эмоции и экстрим. Тогда можно и с парашютом прыгнуть, и в необычное путешествие отправиться. Для кого-то практичность на первом месте. А кто-то обожает сюрпризы и креатив", — заключила психолог.