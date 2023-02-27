Что в пост можно есть и пить тем, кто хочет очистить тело и душу перед Пасхой

Сегодня православные христиане начинают Великий пост, который будут соблюдать с 27 февраля по 15 апреля включительно. Это испытание души и тела нацелено на укрепление не только характера, но и веры. Повторяя подвиги своего покровителя Иисуса Христа, когда тот постился в пустыне, люди ограничивают себя не только в еде, но и в досуге. Веселиться во время и особенно под конец Великого поста строго не рекомендуется, ведь на эти дни выпадали самые тяжёлые для святого испытания. Все празднества стоит отложить на Пасху, которая в 2023 году будет отмечаться 16 апреля.

Каждая неделя Великого поста отличается названиями и правилами. Если в самом начале ограничения в еде не такие строгие, то вот за несколько дней до конца верующие могут даже отказаться от воды, выражая уважение страданиям Господа. Как называются недели поста?

1-я неделя называется Торжество православия и пройдёт с 27 февраля по 5 марта.

и пройдёт с 27 февраля по 5 марта. 2-я неделя — Святителя Григория Паламы выпадает на период с 6 по 12 марта.

выпадает на период с 6 по 12 марта. 3-я неделя зовётся Крестопоклонная, и это практически середина Великого поста — с 13 по 19 марта.

и это практически середина Великого поста — с 13 по 19 марта. 4-я неделя продлится с 20 по 26 марта, называясь неделей Преподобного Иоанна Лествичника.

5-ю неделю Великого поста Преподобной Марии Египетской верующие будут отмечать с 27 марта по 2 апреля.

верующие будут отмечать с 27 марта по 2 апреля. 6-я — называется неделей ваий, или же Вход Господень в Иерусалим — с 3 по 9 апреля.

— с 3 по 9 апреля. 7-я неделя, она же Страстная седмица, и самые сложные дни Великого поста — с 10 по 15 апреля включительно.

Что можно есть в дни Великого поста – 2023

Во время Великого поста разрешено есть фрукты и овощи, крупы, грибы и даже растительное масло. Фото © Shutterstock

Чтобы не вызвать стресс организма, резко отказываясь от привычных продуктов, следует подготовиться заранее. Желательно за несколько недель до Великого поста увеличивать в рационе продукты растительного происхождения, постепенно отказываясь от всего животного. В зависимости от дня верующие могут позволить себе полакомиться хлебом, сырыми фруктами и овощами, орехами, мёдом и сухофруктами. Во время Великого поста также разрешается готовить крупы, супы, грибы и бобовые культуры. Рыбу постящиеся могут до 16 апреля съесть всего два раза: в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля (если день не выпадает на Страстную седмицу) и Вербное воскресенье 9 апреля, отмечающееся за неделю до Пасхи. Растительное масло в Великий пост также разрешено монастырским уставом.

Что можно пить в Великий пост

В Великий пост можно пить практически все напитки, за исключением молочки и крепкого алкоголя. Фото © Shutterstock

Ограничений по напиткам в Великий пост не так много. Верующие православные христиане могут пить компоты, чаи и воду, соки, минералку и даже кофе, но без добавления сливок и молока соответственно. В некоторые дни церковь разрешает отведать немного столового вина, но в целом налегать на крепкие алкогольные напитки во время Великого поста с 27 февраля по 15 апреля нельзя.

Какие продукты во время поста есть нельзя