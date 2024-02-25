Бараат-2024: Ночь прощения и молитвы Ляйляту аль-Бараат — ночь, в которую нельзя спать, а Бог решает, кому отпустить грехи, а кому нет, — одна из главных дат в мусульманском календаре. Когда событие состоится в 2024 году, каковы история и традиции ночи Бараат, Life.ru расскажет своим читателям. 24 февраля, 21:13 3059 3059 Ночь Бараат, которая пройдёт с 24-го на 25 февраля, является второй по важности для мусульман после Ночи предопределения. Фото © Mahmut Yıldız / Unsplash

Для мусульман ночь прощения и молитвы Бараат имеет особенное значение. В эту ночь они обращаются к Аллаху с мольбами о прощении грехов, благополучии для себя и своих близких, а также о защите от бед и болезней. Многие верующие посещают могилы усопших родственников, чтобы помолиться за их души.

Какого числа отмечают ночь Бараат

Как и другие памятные даты мусульманской религии, ночь Бараат привязана к лунному календарю. Она отмечается 15-го Шаабана. По григорианскому календарю в 2024 году дата приходится на ночь с 24-го на 25 февраля.

История священной ночи

С арабского ночь Бараат переводится как "Ночь отпущения грехов", или "Ночь очищения". Впервые упоминание о ней появляется в Коране и первых хадисах — преданиях о словах и действиях пророка Мухаммеда. Согласно Корану, именно в эту ночь Всевышний решает судьбу людей, которые обращаются к нему в своих молитвах.

Издревле в Ночь очищения не утраивают торжеств, не накрывают столы угощениями. В отличие от Курбан-байрама или Ураза-байрама, в эту дату не принято устраивать шумные торжества. Начиная с VII века мусульмане в эту ночь бодрствуют, читая суры Корана и молитвы — дуа. Самая главная сура — "Ясин", которую читают трижды. Считается, что для избавления от грехов следует прочитать все молитвы, особенно молитву "раскаяния", и выполнить намазы.

С восходом солнца начинают поститься — нельзя есть и пить до захода солнца. Ночь Бараат является подготовкой к самому длительному мусульманскому посту — Рамадану.

Сунниты и шииты — два главных направления в исламе — относятся к Бараат несколько по-разному. Сунниты усердно молятся, считая, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу верующего на ближайшие годы. Шииты в основном призывают последнего из преемников Мухаммеда — Махди вернуться в этот мир и сокрушить силы зла.

Что происходит в ночь Бараат?

Во время Ночи прощения и молитвы Бараат мусульмане проводят время в молитвах, чтении Корана, духовном размышлении и покаянии. Они также часто посылают благословения пророку Мухаммеду и молятся за его душу. Считается, что именно в этот момент Аллах принимает решение — кому отпустить грехи и помочь, кто действительно искренен в своих молитвах, а кто лицемерит.

Ночь Бараат мусульмане обычно проводят в бдении, читают Коран и молятся. Фото © Masjid Pogung Dalangan / Unsplash

Главное для правоверного мусульманина — в ночь Бараат не спать. Если же работа или жизненные обстоятельства не позволяют этого сделать, богословы советуют верующим сходить в мечеть и поспать там.

Ещё одна важная традиция: перед наступлением ночи Бараат обязательно нужно совершить омовение — "гусль". Похвально также в Ночь отпущения грехов раздать милостыню нуждающимся.

Как правильно молиться в ночь Бараат?

Традиция предписывает верующим трижды прочитать в эту ночь довольно длинную суру "Ясин" из священной книги Коран. Предпочтительно выучить её наизусть, но можно и просто прочитать вслух. Считается, что первое чтение этой суры — обращение к Аллаху, второе — обещание преданности Богу, третье — просьба о защите.

Ночь прощения и молитвы для верующих — время очищения, следовательно, избавления от грехов. Поэтому в праздник необходимо выполнить все пропущенные за день обязательные молитвы и намазы. В дополнение следует прочитать необязательные, но желательные молитвы.

Ночь Бараат принято посвящать поклонению Всевышнему и исполнять молитвы, такие как витр, тахаджжуд и намаз. Фото © Hasan Almasi / Unsplash

Сколько ракаатов нужно читать в ночь Бараат?

В исламской традиции нет конкретного указания на определённое количество ракаатов, которые следует выполнять в ночь Бараат. Это остаётся на усмотрение верующего и его духовного наставника.

Некоторые верующие в эту ночь предпочитают выполнять 100 ракаатов намаза тахаджжуд, чтобы показать преданность и покаяние. Однако это не является обязательным или необходимым для всех мусульман. Важно помнить, что ислам призывает к соблюдению личной духовной практики и связи с Аллахом, поэтому количество ракаатов может различаться в зависимости от верующего.

Как нужно поститься

В эту ночь многие мусульмане постятся, воздерживаясь от еды и питья. Пост следует соблюдать с пониманием его духовного значения и значимости для религиозной практики.

В ночь Бараат мусульмане не едят и не пьют. Фото © Shutterstock.com

Чего не следует делать в ночь Бараат

1. Не следует проводить время в бесполезных разговорах или сплетнях: важно помнить о значимости этой даты и уделить время молитвам и размышлениям.

2. Не рекомендуется участвовать в недоброжелательных или вредных действиях: ночь Бараат — это время для очищения души и исправления своих поступков, поэтому важно избегать негативных действий.

3. Нежелательно тратить время на бесполезные занятия или развлечения: вместо этого стоит посвятить его молитвам, чтению Корана и самосовершенствованию.

4. Не стоит забывать о милосердии и прощении: ночь Бараат — время для прощения грехов, которое следует просить у Аллаха.

5. Не следует тратить время на материальные заботы или дела: важно отвлечься от мирских забот и сосредоточиться на духовном совершенствовании.

Авторы Андрей Соколов