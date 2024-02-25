Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

G7 хочет принудить Россию компенсировать Украине все убытки

Хоккеист Гусев побил рекорд КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат

В Минобороны сообщили о втором за день сбитом БПЛА ВСУ в Белгородской области

Вандалы разрушили памятник красноармейцу на воинском мемориале в Кишинёве

Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина

Инспектор Пентагона вскрыл на Украине махинации с военной помощью на 50 уголовных дел

Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Путин поддержал тёплыми словами семью умершего председателя Верховного суда

Медведев требует мстить Западу за санкции против россиян: "На войне как на войне"

Бараат-2024: Ночь прощения и молитвы

Ляйляту аль-Бараат — ночь, в которую нельзя спать, а Бог решает, кому отпустить грехи, а кому нет, — одна из главных дат в мусульманском календаре. Когда событие состоится в 2024 году, каковы история и традиции ночи Бараат, Life.ru расскажет своим читателям.

24 февраля, 21:13
3059
Ночь Бараат, которая пройдёт с 24-го на 25 февраля, является второй по важности для мусульман после Ночи предопределения. Фото © Mahmut Yıldız / Unsplash

Ночь Бараат, которая пройдёт с 24-го на 25 февраля, является второй по важности для мусульман после Ночи предопределения. Фото © Mahmut Yıldız / Unsplash

Для мусульман ночь прощения и молитвы Бараат имеет особенное значение. В эту ночь они обращаются к Аллаху с мольбами о прощении грехов, благополучии для себя и своих близких, а также о защите от бед и болезней. Многие верующие посещают могилы усопших родственников, чтобы помолиться за их души.

Какого числа отмечают ночь Бараат

Как и другие памятные даты мусульманской религии, ночь Бараат привязана к лунному календарю. Она отмечается 15-го Шаабана. По григорианскому календарю в 2024 году дата приходится на ночь с 24-го на 25 февраля.

История священной ночи

С арабского ночь Бараат переводится как "Ночь отпущения грехов", или "Ночь очищения". Впервые упоминание о ней появляется в Коране и первых хадисах — преданиях о словах и действиях пророка Мухаммеда. Согласно Корану, именно в эту ночь Всевышний решает судьбу людей, которые обращаются к нему в своих молитвах.

Издревле в Ночь очищения не утраивают торжеств, не накрывают столы угощениями. В отличие от Курбан-байрама или Ураза-байрама, в эту дату не принято устраивать шумные торжества. Начиная с VII века мусульмане в эту ночь бодрствуют, читая суры Корана и молитвы — дуа. Самая главная сура — "Ясин", которую читают трижды. Считается, что для избавления от грехов следует прочитать все молитвы, особенно молитву "раскаяния", и выполнить намазы.

С восходом солнца начинают поститься — нельзя есть и пить до захода солнца. Ночь Бараат является подготовкой к самому длительному мусульманскому посту — Рамадану.

Рамадан 2024 в России: когда начинается и заканчивается великий мусульманский пост
Рамадан 2024 в России: когда начинается и заканчивается великий мусульманский пост

Сунниты и шииты — два главных направления в исламе — относятся к Бараат несколько по-разному. Сунниты усердно молятся, считая, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу верующего на ближайшие годы. Шииты в основном призывают последнего из преемников Мухаммеда — Махди вернуться в этот мир и сокрушить силы зла.

Что происходит в ночь Бараат?

Во время Ночи прощения и молитвы Бараат мусульмане проводят время в молитвах, чтении Корана, духовном размышлении и покаянии. Они также часто посылают благословения пророку Мухаммеду и молятся за его душу. Считается, что именно в этот момент Аллах принимает решение — кому отпустить грехи и помочь, кто действительно искренен в своих молитвах, а кто лицемерит.

Ночь Бараат мусульмане обычно проводят в бдении, читают Коран и молятся. Фото © Masjid Pogung Dalangan / Unsplash

Ночь Бараат мусульмане обычно проводят в бдении, читают Коран и молятся. Фото © Masjid Pogung Dalangan / Unsplash

Главное для правоверного мусульманина — в ночь Бараат не спать. Если же работа или жизненные обстоятельства не позволяют этого сделать, богословы советуют верующим сходить в мечеть и поспать там.

Ещё одна важная традиция: перед наступлением ночи Бараат обязательно нужно совершить омовение — "гусль". Похвально также в Ночь отпущения грехов раздать милостыню нуждающимся.

Как правильно молиться в ночь Бараат?

Традиция предписывает верующим трижды прочитать в эту ночь довольно длинную суру "Ясин" из священной книги Коран. Предпочтительно выучить её наизусть, но можно и просто прочитать вслух. Считается, что первое чтение этой суры — обращение к Аллаху, второе — обещание преданности Богу, третье — просьба о защите.

Ночь прощения и молитвы для верующих — время очищения, следовательно, избавления от грехов. Поэтому в праздник необходимо выполнить все пропущенные за день обязательные молитвы и намазы. В дополнение следует прочитать необязательные, но желательные молитвы.

Ночь Бараат принято посвящать поклонению Всевышнему и исполнять молитвы, такие как витр, тахаджжуд и намаз. Фото © Hasan Almasi / Unsplash

Ночь Бараат принято посвящать поклонению Всевышнему и исполнять молитвы, такие как витр, тахаджжуд и намаз. Фото © Hasan Almasi / Unsplash

Сколько ракаатов нужно читать в ночь Бараат?

В исламской традиции нет конкретного указания на определённое количество ракаатов, которые следует выполнять в ночь Бараат. Это остаётся на усмотрение верующего и его духовного наставника.

Некоторые верующие в эту ночь предпочитают выполнять 100 ракаатов намаза тахаджжуд, чтобы показать преданность и покаяние. Однако это не является обязательным или необходимым для всех мусульман. Важно помнить, что ислам призывает к соблюдению личной духовной практики и связи с Аллахом, поэтому количество ракаатов может различаться в зависимости от верующего.

Как нужно поститься

В эту ночь многие мусульмане постятся, воздерживаясь от еды и питья. Пост следует соблюдать с пониманием его духовного значения и значимости для религиозной практики.

В ночь Бараат мусульмане не едят и не пьют. Фото © Shutterstock.com

В ночь Бараат мусульмане не едят и не пьют. Фото © Shutterstock.com

Чего не следует делать в ночь Бараат

1. Не следует проводить время в бесполезных разговорах или сплетнях: важно помнить о значимости этой даты и уделить время молитвам и размышлениям.

2. Не рекомендуется участвовать в недоброжелательных или вредных действиях: ночь Бараат — это время для очищения души и исправления своих поступков, поэтому важно избегать негативных действий.

3. Нежелательно тратить время на бесполезные занятия или развлечения: вместо этого стоит посвятить его молитвам, чтению Корана и самосовершенствованию.

4. Не стоит забывать о милосердии и прощении: ночь Бараат — время для прощения грехов, которое следует просить у Аллаха.

5. Не следует тратить время на материальные заботы или дела: важно отвлечься от мирских забот и сосредоточиться на духовном совершенствовании.

Мусульманские праздники в 2024 году: Даты всех торжеств и постов
Мусульманские праздники в 2024 году: Даты всех торжеств и постов
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!