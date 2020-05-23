Авиалесоохрана ликвидировала 36 лесных пожаров за сутки

За минувшие сутки в России было ликвидировано 36 возгораний в лесных зонах общей площадью более двух тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.05.2020 в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 2167 гектаров, — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что по состоянию на полночь 24 мая во всех субъектах России было зарегистрировано 64 действующих лесных пожара, по которым проводятся активные действия по тушению. Их общая площадь составляет 11 733 гектара. Наиболее сложная ситуация сложилась в Хабаровском крае, где огнём охвачено 4870 гектаров.