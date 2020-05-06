Разведка Южной Кореи назвала возможную причину отсутствия Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с середины апреля по начало мая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог пропасть с публики на три недели в связи с распространением в КНДР коронавируса. По крайней мере, так считают в Южной Корее. Там уверены, что никакую операцию на сердце председатель Госсовета не переносил, сообщает Reuters.

В поддержку этой версии высказался министр объединения Республики Корея. По его словам, сейчас в КНДР принимаются весьма жёсткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому Ким Чен Ын мог просто изолироваться на долгое время ради собственной безопасности. В пользу этой версии также выступает южнокорейская разведка, называя слухи о возможной тяжёлой болезни главы КНДР безосновательными.