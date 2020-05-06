Разведка Южной Кореи назвала возможную причину отсутствия Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / Александр Сафронов / Пресс-служба Администрации Приморского края
Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с середины апреля по начало мая.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог пропасть с публики на три недели в связи с распространением в КНДР коронавируса. По крайней мере, так считают в Южной Корее. Там уверены, что никакую операцию на сердце председатель Госсовета не переносил, сообщает Reuters.
В поддержку этой версии высказался министр объединения Республики Корея. По его словам, сейчас в КНДР принимаются весьма жёсткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому Ким Чен Ын мог просто изолироваться на долгое время ради собственной безопасности. В пользу этой версии также выступает южнокорейская разведка, называя слухи о возможной тяжёлой болезни главы КНДР безосновательными.
Напомним, в связи с продолжительным отсутствием главы КНДР на публике в мировых СМИ появилась информация о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти. Эта информация была опровергнута, а СМИ КНДР заверили в активной деятельности председателя. Впрочем, позже он и сам появился на публике, открыв новый завод удобрений.