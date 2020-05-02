Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына

Следов болезни или плохого состояния на лице председателя Госсовета КНДР не заметно.

Официальная газета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовала фотографии лидера страны Ким Чен Ына с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которая прошла 1 мая.

Фото © Нодон синмун

Это первое появление председателя Госсовета страны на публике за последние 20 дней.

Фото © Нодон синмун

Ким Чен Ын перерезал ленту, символизирующую завершение строительства. При этом никаких следов болезни на его лице не заметно. На фото председатель выглядит здоровым и радостным.

Фото © Нодон синмун

На церемонии открытия завода присутствовала и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую называли его возможной преемницей.