Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Следов болезни или плохого состояния на лице председателя Госсовета КНДР не заметно.
Официальная газета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовала фотографии лидера страны Ким Чен Ына с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которая прошла 1 мая.
Это первое появление председателя Госсовета страны на публике за последние 20 дней.
Ким Чен Ын перерезал ленту, символизирующую завершение строительства. При этом никаких следов болезни на его лице не заметно. На фото председатель выглядит здоровым и радостным.
На церемонии открытия завода присутствовала и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую называли его возможной преемницей.
Напомним, на неделе многие мировые СМИ рассказывали о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти. Подобные мнения возникали на фоне долгого отсутствия лидера Северной Кореи на публике. Однако эта информация была опровергнута, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи.