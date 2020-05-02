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Регион
Опубликовано 1 мая 2020, 23:36
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"Мистификация удалась". Пушков прокомментировал исчезновение Ким Чен Ына

Фото © "Ведомости" / ТАСС

Фото © "Ведомости" / ТАСС

Глава комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что пауза слишком затянулась и пора было выходить в люди.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с исчезновением северокорейского лидера Ким Чен Ына на фоне его возвращения на публику.

Было ясно, что инфопауза слишком затянулась, пора было выходить на люди. Он и вышел. Если это была сознательная мистификация, то она удалась, отметил Пушков в "Твиттере".

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней
Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Сенатор добавил, что вся "интрига" вокруг отсутствия Ким Чен Ына на публике в течение нескольких недель лишь показала внимание мировой общественности к его персоне.

Напомним, за последнюю неделю ряд СМИ опубликовали материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже несколько источников опровергли эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи.

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Дарья Хомякова
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