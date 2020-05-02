"Мистификация удалась". Пушков прокомментировал исчезновение Ким Чен Ына
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что пауза слишком затянулась и пора было выходить в люди.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с исчезновением северокорейского лидера Ким Чен Ына на фоне его возвращения на публику.
В Пхеньяне сообщили: Ким Чен Ын появился 1 мая на публике. Было ясно, что инфо-пауза слишком затянулась - пора было выходить на люди. Он и вышел. Интрига вокруг его состояния лишь показала внимание к его персоне в мире. Если это была сознательная мистификация, то она удалась.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 1, 2020
— Было ясно, что инфопауза слишком затянулась, пора было выходить на люди. Он и вышел. Если это была сознательная мистификация, то она удалась, — отметил Пушков в "Твиттере".
Сенатор добавил, что вся "интрига" вокруг отсутствия Ким Чен Ына на публике в течение нескольких недель лишь показала внимание мировой общественности к его персоне.
Напомним, за последнюю неделю ряд СМИ опубликовали материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже несколько источников опровергли эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи.