"Мистификация удалась". Пушков прокомментировал исчезновение Ким Чен Ына

Глава комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что пауза слишком затянулась и пора было выходить в люди.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с исчезновением северокорейского лидера Ким Чен Ына на фоне его возвращения на публику.

В Пхеньяне сообщили: Ким Чен Ын появился 1 мая на публике. Было ясно, что инфо-пауза слишком затянулась - пора было выходить на люди. Он и вышел. Интрига вокруг его состояния лишь показала внимание к его персоне в мире. Если это была сознательная мистификация, то она удалась. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 1, 2020

— Было ясно, что инфопауза слишком затянулась, пора было выходить на люди. Он и вышел. Если это была сознательная мистификация, то она удалась, — отметил Пушков в "Твиттере".

Сенатор добавил, что вся "интрига" вокруг отсутствия Ким Чен Ына на публике в течение нескольких недель лишь показала внимание мировой общественности к его персоне.