В США выставили на продажу уникальный Ferrari F40, проехавший около 300 км за 28 лет

В американском штате Флорида был выставлен на продажу уникальный автомобиль Ferrari F40, произведённый в 1992 году. Об этом сообщает DrivingEmotions.

Сообщается, что суперкар провёл в коллекции 28 лет, за это время он проехал всего 311 километров. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии благодаря регулярному техобслуживанию.

Всего с 1987 по 1992 год компания Ferrari выпустила 1315 экземпляров F40, с каждым годом число машин падает, а цена на оставшиеся растёт. В США было поставлено 213 таких автомобилей. Данный суперкар относится к последней партии F40. Характерным отличием авто являются дверные панели из углеродного волокна. Производители ради экономии веса отказались от лишних деталей и аксессуаров в салоне, оставив только кондиционер.

Под капотом машины стоит двигатель Twin-Turbo V8 рабочим объёмом 2936 кубических сантиметров, в машине 478 лошадиных сил. Установлена механическая коробка передач с задним приводом. Вес Ferrari F40 примерно 1100 килограммов, поэтому разгон с места до 100 километров в час занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость, которую может развить автомобиль, превышает 320 километров в час.