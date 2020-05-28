"Млековита" опровергла информацию о вымогательстве со стороны главы Россельхознадзора

Представитель польской компании "Млековита" опроверг информацию об обвинениях в адрес главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в якобы вымогательстве полумиллиона долларов за выход на российский рынок.

Он отметил, что руководитель организации даже "не знаком с этим господином", имея в виду руководителя службы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что полиция проведёт проверку после поступления заявления от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве крупной суммы денег "за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию".