"Млековита" опровергла информацию о вымогательстве со стороны главы Россельхознадзора

Представитель польской компании "Млековита" опроверг информацию об обвинениях в адрес главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в якобы вымогательстве полумиллиона долларов за выход на российский рынок.
Он отметил, что руководитель организации даже "не знаком с этим господином", имея в виду руководителя службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что полиция проведёт проверку после поступления заявления от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве крупной суммы денег "за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию".
Ранее Россельхознадзор опроверг данные утверждения и заявил, что намерен подать в суд.
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