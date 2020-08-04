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Забивает больше Роналду, а получает меньше Кокорина. Кто стал главным снайпером Европы

Казалось, что из-за отмены "Золотого мяча" в этом году больше всего будет переживать Роберт Левандовски. Но поляк даже не стал лучшим бомбардиром европейского сезона. "Золотую бутсу" в упорной борьбе с Криштиану Роналду выиграл итальянец Чиро Иммобиле.

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Фото © Twitter/OfficialSSLazio

Чиро Иммобиле — типичный итальянский нападающий. Он часто менял команды и никак не мог прижиться нигде за пределами родной страны. В сезоне 2013/2014 форвард наколотил 22 гола за "Торино", и сам Юрген Клопп попросил купить его в "Боруссию". Немцы вывалили за нападающего 19 миллионов евро и заключили пятилетний контракт, надеясь, что он станет звездой команды на долгие годы. Однако этого не случилось. Неудачный год в Германии, потом печальная попытка в Испании, и Иммобиле вернулся в Италию. Как выяснилось, чтобы сотворить историю.

Иммобиле — воспитанник "Ювентуса" и на заре своей карьеры даже подменял в составе "Старой синьоры" самого Алессандро Дель Пьеро. Но конкуренция в нападении туринского клуба, само собой, была слишком высока, и Чиро пришлось уйти. Он так и скитался по командам целых семь лет, пока не нашёл себя в составе "Лацио". Именно в Риме нападающий засиял так ярко, что в этом сезоне даже сумел затмить и Месси, и Роналду.

В этом сезоне Иммобиле наколотил 36 голов в Серии А, это повторение рекорда чемпионата Италии. Для сравнения: у Месси в этом сезоне 25 мячей, у Роналду — 31, у Левандовски — 34. Кстати, именно Лео и Криш выигрывали "Золотую бутсу" 10 раз за последние 12 лет. А последняя награда до наступления их эпохи досталась тоже итальянцу из другого римского клуба — Франческо Тотти из "Ромы" тогда забил 26 голов. Эра доминирования Роналду и Месси красиво закольцевалась двумя итальянскими бомбардирами. И если Тотти действительно мог считаться одним из лучших игроков мира, то вот Иммобиле явно сотворил невозможное.

Я безмерно счастлив и горжусь достигнутым, тем более вспоминая, как я начал и через что прошёл. Если верить по-настоящему, иногда мечты сбываются. Могу лишь поблагодарить тренера, персонал, партнёров — я вас уверяю, это заслуга всей команды. Также я благодарен болельщикам "Лацио", которые помогли мне почувствовать себя незаменимым для команды, и я этим очень горд. Хочу стать живым примером того, что если не сдаваться, то можно достичь любой цели

Чиро Иммобиле

Обладатель "Золотой бутсы"-2020

Иммобиле действительно далеко не самый очевидный пример идеального снайпера. Он не очень-то быстр, не бог дриблинга, у него нет пушечного удара. Даже фамилия форварда с итальянского переводится как "неподвижный" — казалось, будто у него изначально не было шансов стать классным страйкером. Но Чиро обладает важнейшими качествами форварда-убийцы: невероятным голевым чутьём и грамотным выбором позиции. Примерно тем же славился и брат нынешнего тренера "Лацио" Филиппо Индзаги: он просто всегда оказывался там, где нужно.

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Известное издание France Football заявило, что в этом году не будет проводить ежегодную премию вручения "Золотого мяча", а также призы не достанутся другим номинантам (лучшая футболистка, лучший молодой игрок и другие).

Что касается Иммобиле, то это может показаться невероятным, но форвард, который забил на пять голов больше, чем Криштиану Роналду, получает на пять миллионов меньше, чем Александр Кокорин! Зарплата россиянина в "Спартаке" составит больше трёх миллионов евро за сезон, а Иммобиле отбегал прошедший год с "личкой" в районе 2,5 миллиона. К счастью для итальянца, боссы "Лацио" уже осознали абсурдность ситуации и собираются поднять Иммобиле зарплату до 4,5 миллиона евро. И кто скажет, что он не заслужил?

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