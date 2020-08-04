Забивает больше Роналду, а получает меньше Кокорина. Кто стал главным снайпером Европы

Чиро Иммобиле — типичный итальянский нападающий. Он часто менял команды и никак не мог прижиться нигде за пределами родной страны. В сезоне 2013/2014 форвард наколотил 22 гола за "Торино", и сам Юрген Клопп попросил купить его в "Боруссию". Немцы вывалили за нападающего 19 миллионов евро и заключили пятилетний контракт, надеясь, что он станет звездой команды на долгие годы. Однако этого не случилось. Неудачный год в Германии, потом печальная попытка в Испании, и Иммобиле вернулся в Италию. Как выяснилось, чтобы сотворить историю.

Иммобиле — воспитанник "Ювентуса" и на заре своей карьеры даже подменял в составе "Старой синьоры" самого Алессандро Дель Пьеро. Но конкуренция в нападении туринского клуба, само собой, была слишком высока, и Чиро пришлось уйти. Он так и скитался по командам целых семь лет, пока не нашёл себя в составе "Лацио". Именно в Риме нападающий засиял так ярко, что в этом сезоне даже сумел затмить и Месси, и Роналду.

37 games.

36 goals.



Ciro Immobile wins the European Golden Shoe for the first time in his career 👏 pic.twitter.com/NmEsgfqzI0 — B/R Football (@brfootball) August 1, 2020

В этом сезоне Иммобиле наколотил 36 голов в Серии А, это повторение рекорда чемпионата Италии. Для сравнения: у Месси в этом сезоне 25 мячей, у Роналду — 31, у Левандовски — 34. Кстати, именно Лео и Криш выигрывали "Золотую бутсу" 10 раз за последние 12 лет. А последняя награда до наступления их эпохи досталась тоже итальянцу из другого римского клуба — Франческо Тотти из "Ромы" тогда забил 26 голов. Эра доминирования Роналду и Месси красиво закольцевалась двумя итальянскими бомбардирами. И если Тотти действительно мог считаться одним из лучших игроков мира, то вот Иммобиле явно сотворил невозможное.

Я безмерно счастлив и горжусь достигнутым, тем более вспоминая, как я начал и через что прошёл. Если верить по-настоящему, иногда мечты сбываются. Могу лишь поблагодарить тренера, персонал, партнёров — я вас уверяю, это заслуга всей команды. Также я благодарен болельщикам "Лацио", которые помогли мне почувствовать себя незаменимым для команды, и я этим очень горд. Хочу стать живым примером того, что если не сдаваться, то можно достичь любой цели Чиро Иммобиле Обладатель "Золотой бутсы"-2020

Иммобиле действительно далеко не самый очевидный пример идеального снайпера. Он не очень-то быстр, не бог дриблинга, у него нет пушечного удара. Даже фамилия форварда с итальянского переводится как "неподвижный" — казалось, будто у него изначально не было шансов стать классным страйкером. Но Чиро обладает важнейшими качествами форварда-убийцы: невероятным голевым чутьём и грамотным выбором позиции. Примерно тем же славился и брат нынешнего тренера "Лацио" Филиппо Индзаги: он просто всегда оказывался там, где нужно.