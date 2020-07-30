Блогерша Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом

Фото © Instagram / didenko.katerina

Блогерша Екатерина Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом. Видеоролик она опубликовала в сториз в "Инстаграме". На кадрах она находится в парке и держит в руках стакан с мохито.

— Знаете, что будет, если человек выпьет кусочек этого сухого льда? У него наступит, например, ожог пищевода. Принимать коктейль, пока сухой лёд не перешёл из твёрдой фазы в газообразное состояние, опасно для жизни, — предупредила Екатерина.

Диденко добавила, что продавцы подобных напитков не предупреждают покупателей об опасности заранее.

После этого блогерша опубликовала кадры за день до своего злосчастного дня рождения, на котором погиб её супруг и двое друзей, прыгнув в бассейн с сухим льдом. По её словам, с того дня прошло ровно пять месяцев.

— Каждый, кто прослушал нашу трагичную историю, задумается: пить ли такие опасные коктейльчики, заказывать ли соблазнительный белый дым, — отметила Диденко.