Блогерша Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом

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Блогерша Екатерина Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом. Видеоролик она опубликовала в сториз в "Инстаграме". На кадрах она находится в парке и держит в руках стакан с мохито.
— Знаете, что будет, если человек выпьет кусочек этого сухого льда? У него наступит, например, ожог пищевода. Принимать коктейль, пока сухой лёд не перешёл из твёрдой фазы в газообразное состояние, опасно для жизни, — предупредила Екатерина.
Диденко добавила, что продавцы подобных напитков не предупреждают покупателей об опасности заранее.
Блогерша Диденко показала нового возлюбленного спустя 4 месяца после смерти мужаПользователи упрекнули девушку, что та быстро нашла замену погибшему супругу.
После этого блогерша опубликовала кадры за день до своего злосчастного дня рождения, на котором погиб её супруг и двое друзей, прыгнув в бассейн с сухим льдом. По её словам, с того дня прошло ровно пять месяцев.
— Каждый, кто прослушал нашу трагичную историю, задумается: пить ли такие опасные коктейльчики, заказывать ли соблазнительный белый дым, — отметила Диденко.
Ранее Лайф сообщал, что Диденко решила увеличить грудь.