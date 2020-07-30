Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Блогерша Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом

Она напомнила, что прошло ровно пять месяцев со дня смерти её супруга на вечеринке с этим веществом.

271

Фото © Instagram / didenko.katerina

Блогерша Екатерина Диденко рассказала об опасностях коктейлей с сухим льдом. Видеоролик она опубликовала в сториз в "Инстаграме". На кадрах она находится в парке и держит в руках стакан с мохито.

Знаете, что будет, если человек выпьет кусочек этого сухого льда? У него наступит, например, ожог пищевода. Принимать коктейль, пока сухой лёд не перешёл из твёрдой фазы в газообразное состояние, опасно для жизни, — предупредила Екатерина.

Диденко добавила, что продавцы подобных напитков не предупреждают покупателей об опасности заранее.

Блогерша Диденко показала нового возлюбленного спустя 4 месяца после смерти мужа

Пользователи упрекнули девушку, что та быстро нашла замену погибшему супругу.

После этого блогерша опубликовала кадры за день до своего злосчастного дня рождения, на котором погиб её супруг и двое друзей, прыгнув в бассейн с сухим льдом. По её словам, с того дня прошло ровно пять месяцев.

Каждый, кто прослушал нашу трагичную историю, задумается: пить ли такие опасные коктейльчики, заказывать ли соблазнительный белый дым, — отметила Диденко.

Ранее Лайф сообщал, что Диденко решила увеличить грудь.

Выбор редакции

Loading...