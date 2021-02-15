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В США создадут комиссию по расследованию штурма Капитолия

В Вашингтоне также призывают выделить дополнительные средства для охраны здания и законодателей.

15 февраля 2021, 21:38
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

В США будет создана независимая территориальная комиссия по расследованию штурма Капитолия 6 января текущего года. Об этом сообщила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

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"Исходя из [выводов] процесса импичмента, ясно, что мы должны выяснить правду о произошедшем. Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября [2001 года] для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года", — говорится в её заявлении.

По её словам, необходимо также выделить средства на охрану как законодателей, так и самого здания конгресса США.

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Напомним, вечером 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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