На окраине Луганска прогремел взрыв газа — видео
На место направились экстренные службы.
На окраине Луганска прогремел взрыв газа. Видео © Telegram / Родион_Мирошник
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил о мощном взрыве, который прогремел на окраине Луганска.
На своей странице в "Телеграме" он рассказал, что ЧП произошло в районе Большой Вергунки, туда уже направлены экстренные службы.
"Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", — написал Мирошник.
В пресс-службе МЧС Луганской народной республики сообщили, что инцидент произошёл на газораспределительном узле по улице Вторая Беломорская, а высота пламени достигает 20 метров.
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