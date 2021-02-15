Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На окраине Луганска прогремел взрыв газа — видео

На место направились экстренные службы.

15 февраля 2021, 21:28

На окраине Луганска прогремел взрыв газа. Видео © Telegram / Родион_Мирошник

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил о мощном взрыве, который прогремел на окраине Луганска.

На своей странице в "Телеграме" он рассказал, что ЧП произошло в районе Большой Вергунки, туда уже направлены экстренные службы.

В Петербурге около 20 человек эвакуировали из-за пожара в квартире — видео

В Петербурге около 20 человек эвакуировали из-за пожара в квартире — видео

"Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", — написал Мирошник.

В пресс-службе МЧС Луганской народной республики сообщили, что инцидент произошёл на газораспределительном узле по улице Вторая Беломорская, а высота пламени достигает 20 метров.

Ранее Лайф сообщал, что комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным Длинный госпитализирован после покушения, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.

Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения

Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1