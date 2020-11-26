Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2020, 06:32

В России могут расширить возможность получения бесплатного высшего образования

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Впрочем, такая мера коснётся далеко не всех, кто собрался поступать в вузы.

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров выступил с инициативой дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое было получено на коммерческой основе.

С данной идеей он обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову, сообщает RT. В своём письме парламентарий отметил, что в соответствии с конституцией каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Это положение применяется только в случае, если человек поступает в вуз впервые.

При этом если первое высшее образование получено на коммерческой основе, то возможность учиться в вузе утрачивается: второе и последующее высшее образование предоставляется исключительно на платных условиях.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг, — сказано в обращении Фёдорова.

Как сообщалось ранее, Рособрнадзор выступил за лицензирование онлайн-образования.

Москалькова предложила пересмотреть оплату очной формы обучения из-за дистанционки
Москалькова предложила пересмотреть оплату очной формы обучения из-за дистанционки
Плата за воздух. Студенты требуют снизить стоимость очного образования
Плата за воздух. Студенты требуют снизить стоимость очного образования
Кузнецова назвала российские регионы — лидеры по качеству образования
Кузнецова назвала российские регионы — лидеры по качеству образования
BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar