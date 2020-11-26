В России могут расширить возможность получения бесплатного высшего образования

Впрочем, такая мера коснётся далеко не всех, кто собрался поступать в вузы.

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров выступил с инициативой дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое было получено на коммерческой основе.

С данной идеей он обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову, сообщает RT. В своём письме парламентарий отметил, что в соответствии с конституцией каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Это положение применяется только в случае, если человек поступает в вуз впервые.

При этом если первое высшее образование получено на коммерческой основе, то возможность учиться в вузе утрачивается: второе и последующее высшее образование предоставляется исключительно на платных условиях.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг, — сказано в обращении Фёдорова.