Кузнецова назвала российские регионы — лидеры по качеству образования

Омбудсмен презентовала проект "Качество детства".

Москва по итогам 2019 года стала лидером по качеству дошкольного образования среди регионов России. По защите прав на доступность дошкольного образования лидирует Волгоградская область, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Омбудсмен уточнила, что показатель доступности образования для детей дошкольного возраста определялся учётом численности несовершеннолетних, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди и которые не охвачены образовательными услугами. Уровень качества образования определили, соотнеся число воспитателей к числу дошкольников.

— Как показал анализ, например, по защите прав на доступность дошкольного образования регионами с высокими показателями являются Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, Республика Мордовия. Низкие показатели в Республике Дагестан и Ингушетии, — рассказала уполномоченный.

Регионами с высокими показателями доступности школьного образования стали Санкт-Петербург, Москва, Кемеровская область. Столица является лидером рейтинга качества школьного образования, за ней следуют Ленинградская, Белгородская и Московская области, самый низкий показатель — у Ингушетии.