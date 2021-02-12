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Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму

Правоохранительница не ограничивает себя никакими рамками.

12 февраля 2021, 16:07

Фото © Instagram / brunascalzer

23-летняя Бруна Азеведо Скальцер работает полицейским в Бразилии. Кроме того, у девушки есть диплом юриста. Однако не профессия и специальные знания принесли ей популярность и сделали звездой. Красавица стала настоящей сенсацией благодаря эффектным снимкам в соцсетях, откровенность которых порой просто зашкаливает.

Фото © Instagram / brunascalzer

Фото © Instagram / brunascalzer

В рабочее время Бруна отвечает за координацию дорожного движения. А когда снимает форму, отправляется в тренажёрный зал, чтобы довести фигуру до совершенства и показывать соблазнительные формы в "Инстаграме". Также у девушки остаётся время, чтобы заниматься модельным бизнесом и учиться в аспирантуре, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / brunascalzer

Фото © Instagram / brunascalzer

С детства я любила заботиться о себе. Я довольно тщеславна и люблю моду

Бруна Скальцер

Фото © Instagram / brunascalzer

Фото © Instagram / brunascalzer

По словам красавицы, чтобы всё успеть, она расписывает каждый день по минутам. Бруна наслаждается работой в полиции, несмотря на то что "Инстаграм", где уже более 88 тыс. подписчиков, приносит ей больше дохода. При этом коллеги не осуждают девушку, а относятся к ней с уважением. Даже своего бойфренда звезда соцсетей нашла в правоохранительной сфере.

Судья выносит строгие приговоры, но преступникам лучше не видеть, чем она занимается в Instagram

Судья выносит строгие приговоры, но преступникам лучше не видеть, чем она занимается в Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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