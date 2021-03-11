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Россия созвала неформальную встречу Совбеза ООН по Крыму

Она должна стать противовесом другому заседанию, анонсированному западными странами.

11 марта 2021, 00:36
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Россия собирает неформальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Как сообщает в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оно пройдет 17 марта.

"Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров", - отметил Полянский.

Поэтому Россия решила предоставить возможность Западу напрямую узнать о ситуации на полуострове. Полянский отметил, что жители полуострова подобрали "прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность".

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Ранее Украина, США, Великобритания и Эстония уже игнорировали подобное неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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