Россия созвала неформальную встречу Совбеза ООН по Крыму

Россия собирает неформальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Как сообщает в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оно пройдет 17 марта.

"Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров", - отметил Полянский.