Россия созвала неформальную встречу Совбеза ООН по Крыму
Она должна стать противовесом другому заседанию, анонсированному западными странами.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Россия собирает неформальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Как сообщает в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оно пройдет 17 марта.
"Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров", - отметил Полянский.
Поэтому Россия решила предоставить возможность Западу напрямую узнать о ситуации на полуострове. Полянский отметил, что жители полуострова подобрали "прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность".
Ранее Украина, США, Великобритания и Эстония уже игнорировали подобное неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму.
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