"Будем безмерно счастливы": Жена Виктора Бута высказалась о возможности обмена супруга на американку Грайнер

Алла напомнила, что предложения по обмену её мужа были и прежде, в том числе на экс-нардепа Украины Надежду Савченко, но этого не произошло, в связи с чем семье тяжело переживать такие "освобождения".

Супруга осуждённого в США по обвинению в сговоре с целью материальной поддержки терроризма россиянина Виктора Бута прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможности обмена мужа на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков. В беседе с Лайфом Алла Бут подчеркнула, что лично у неё нет информации о подготовке данного обмена.

"Я не обладаю никакой информацией. <...> Если бы это оказалось правдой, то для нас это оказалось бы самым желанным событием, которого мы очень долгие годы ждали. Если это произойдёт, то мы будем безмерно счастливы", — сказала Алла.

При этом собеседница напомнила, что подобные предложения по обмену Виктора были и прежде, в том числе на экс-нардепа Украины Надежду Савченко, но этого не произошло. Алла добавила, что семье психологически тяжело переживать такие "освобождения" россиянина, так как надежды на лучшее постоянно сменяются разочарованием.

"Вот на таких психологических качелях очень тяжело, особенно Витиной маме, когда эта информация оказывается не соответствующей действительности. Так можно человека и до инфаркта довести", — заключила супруга Бута.

Ранее "Газета.ru" сообщила, что Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом, по словам источника издания, данное решение является "одним из возможных, но крайне вероятным". Однако в ОНК не подтвердили данную информацию. Комиссия не может обладать подобными сведениями, так как это не входит в её зону контроля, отметил председатель Сергей Леонов.