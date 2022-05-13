Депутат Сухарев предложил ввести льготу на ввоз автомобилей из-за рубежа

При этом нынешние ставки, размер которых установлен в пределах от 48 до 54%, нужно сохранить на уплату пошлины за вторую и последующие машины, ввозимые в РФ на протяжении пяти лет, отметил депутат.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для россиян на ввоз автомобилей из-за рубежа. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минфина Антона Силуанова, копия обращения есть в распоряжении RT.

Сухарев напомнил, что из-за введённых против Москвы западных санкций многие иностранные автопроизводители приостановили поставки новых товаров в РФ, искусственно провоцируя дефицит и рост цен на машины. Так, по его мнению, альтернативой может стать ввоз автомобилей из-за рубежа для личного пользования. При этом нынешние ставки необходимо сократить в разы, убеждён парламентарий.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48–54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока, а также рассмотреть вопрос о создании специального перечня транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешён по льготной ставке", — говорится в обращении.