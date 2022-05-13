"Впал в безумие": Депутат Свищев уверен, что российский футбол в ближайшее время будет восстановлен в правах

Действие санкций против российских клубов и сборных УЕФА продлил в начале мая.

Член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев раскритиковал бывшего футболиста сборной России Андрея Канчельскиса за мнение о том, что отстранение нашего футбола продлится в течение 30 лет. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Канчельскис, мне кажется, уже в безумие впал, и очень странно, что он заявляет такие вещи. Откуда он всё знает? Если он что-то знает, то пусть расскажет. Хоть вместе с ним посмеёмся. Пусть внимательно телевизор смотрит и соцсети читает, слушает заявления руководителей УЕФА и ФИФА. Все прекрасно понимают, что в ближайшее время российский футбол будет восстановлен в своих правах. Это временная мера, и все прекрасно понимают, какая ситуация тому способствует. Поэтому, как только всё закончится, сразу будут восстановлены в правах наши клубы, федерации по разным видам спорта", — сказал Свищев.

Он предположил, что Канчельскис испытывает ностальгию по национальной команде. Ранее полузащитник в составе сборных СССР, СНГ и России провёл 59 матчей, забив семь голов.

"Может, у Канчельскиса ностальгия по сборной России, может быть, ещё какая-то у него мотивация, но то, что мы не будем забывать про УЕФА, — это однозначно. Мы дни считаем, когда будет восстановлена в правах наша национальная команда и сможет на международном уровне представлять нашу страну", — добавил депутат.