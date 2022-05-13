В ОНК не подтвердили информацию об обмене россиянина Бута на баскетболистку из США

Комиссия не может обладать подобными сведениями, так как это не входит в её зону контроля, отметил председатель. Он также рассказал, что адвокаты уже навещали американку в месте лишения свободы.

Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не располагает информацией о переговорах насчёт обмена россиянина Виктора Бута, которого власти США в 2012 году признали виновным в сговоре с целью материальной поддержки терроризма, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков. Об этом сообщил председатель ОНК Сергей Леонов.

"Нам ничего не известно про данные переговоры. Это не наша зона общественного контроля, поэтому мы не можем обладать такой информацией", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Леонов также отметил, что подмосковные адвокаты навещали американскую спортсменку в месте лишения свободы. По его словам, баскетболистка не высказала жалоб на содержание или проблемы с коммуникацией, поскольку в камере с ней находятся женщины, говорящие на английском языке.

Ранее "Газета.ru" сообщила, что Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом, по словам источника издания, данное решение является "одним из возможных, но крайне вероятным".