Госдума узаконила право пассажиров на возврат билетов в случае ЧС или при режиме повышенной готовности
Прилёт российских туристов из Таиланда в аэропорт Шереметьево во время режима самоизоляции.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
А туркомпании смогут вместо денег за отменённые из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на равноценные путешествия в будущем.
Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому пассажир имеет право отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности. Эта норма стала частью большого правительственного законопроекта о неотложных мерах по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.
Документ предписывает, что правительство будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд и провоз багажа при возникновении обстоятельств, указанных выше. Однако россияне также получат обоснованное право на возврат полной стоимости авиабилетов из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижение, так как речь идёт о вынужденном отказе от полёта.
Вместе с тем туркомпании смогут вместо денег за отменённые из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на равноценные путешествия в будущем. Речь идёт о договорах, заключённых до 31 марта 2020 года. Порядок их выдачи определит правительство.
Между тем на днях была выявлена схема мошенничества, связанная с ваучерами на авиаперелёты. Злоумышленники представляются сотрудниками авиакомпании, а затем методами социальной инженерии крадут деньги с банковских карт своих жертв.
Ранее стало известно, что с 1 июня в аэропортах Турции всех туристов будут тестировать на коронавирус. Группы эпидемиологов, лаборантов разместят прямо в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью. Проверка займёт около пяти минут. Туристы смогут получить результаты в течение пяти-шести часов. Если вирус подтвердится, то гостя и всех, кто летел с ним в самолёте, изолируют.