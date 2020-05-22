В МЧС объяснили видео с пожарными, стригущими траву ножницами

В МЧС Новосибирска рассказали Лайфу, что после появления в Сети видео, где пожарные города Каргата стригут ножницами траву, организована проверка в отношении этих сотрудников. Отмечается, что во всех подразделениях пожарно-спасательных частей есть необходимые техника и оборудование, в том числе для хозяйственных работ.