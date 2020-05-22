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В МЧС объяснили видео с пожарными, стригущими траву ножницами

В ведомстве уверяют, что все подразделения обеспечены необходимым оборудованием и техникой, в том числе для хозяйственных работ.

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Видео © МЧС

В МЧС Новосибирска рассказали Лайфу, что после появления в Сети видео, где пожарные города Каргата стригут ножницами траву, организована проверка в отношении этих сотрудников. Отмечается, что во всех подразделениях пожарно-спасательных частей есть необходимые техника и оборудование, в том числе для хозяйственных работ.

На видео пожарный сообщает, что ножницы им дал начальник части, а стричь траву таким образом нужно по решению комиссии. Как рассказали Лайфу в МЧС, дежурный караул отказался косить ручной косой, которая, по словам оператора-пожарного, не справляется со своей задачей. Личность сотрудника, снимавшего видео, уже установлена.

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