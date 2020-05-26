Выжженная пустошь вместо домов. Лайф снял с дрона последствия жуткого пожара под Самарой

Лайф снял с высоты птичьего полёта посёлок Яицкое в Самарской области, где пожар уничтожил 11 домов и оставил без крова около 300 человек. Сейчас на месте деревянных строений лежат груды пепла.

Вместо жилых домов с высоты можно увидеть выжженные квадраты, над которыми до сих пор клубится дым. Огонь от строений перекинулся на соседнее поле и охватил камыш на площади два гектара. На месте ЧП продолжают работать пожарные.