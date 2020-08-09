Советник Трампа заявил, что у США "почти не осталось, против кого вводить санкции в России"

Против России американские власти ввели уже такое большое количество санкций, что у Белого дома остаётся не так много возможностей для новых ограничительных мер. Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

— Ни одна администрация не была жёстче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства, — отметил советник Трампа, отвечая на вопрос, что именно предпринимают Штаты, чтобы предотвратить "российское вмешательство" в американские выборы.

Кроме того, О'Брайен прокомментировал заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины о том, что Китай, Иран и РФ пытаются повлиять на избирательный процесс в Америке. Советник главы государства подчеркнул, что они об этом знают и принимают все необходимые меры.

— Будут жёсткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента Трампа или Джо Байдена, это никакого значения не имеет, — сообщил О'Брайен.

Ранее Эванина также обвинил Россию в "попытках очернить Джо Байдена, считая его представителем антироссийского истеблишмента". Он заявлял о том, что некие "связанные с Кремлём" лица "пытаются продвигать кандидатуру президента США Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении".