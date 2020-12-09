Умер первый премьер Белоруссии. Он подписывал соглашение о распаде СССР
В середине 90-х Кебич проиграл Лукашенко на выборах главы страны.
Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС
В Белоруссии в возрасте 84 лет скончался первый премьер-министр республики Вячеслав Кебич. Об этом сообщает БелТА. Он руководил правительством страны с 1990 по 1994 год.
В декабре 1991 года именно Кебич подписал от имени республики соглашение о создании Содружества Независимых Государств. По сути, это означало развал Советского Союза.
В 1994 году Вячеслав Кебич баллотировался в президенты, но проиграл Александру Лукашенко, который с тех пор и занимает главный пост в стране.
А ранее в Белоруссии ушла из жизни телеграфистка, сообщившая Москве о победе в 1945 году.
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