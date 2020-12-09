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Умер первый премьер Белоруссии. Он подписывал соглашение о распаде СССР

В середине 90-х Кебич проиграл Лукашенко на выборах главы страны.

9 декабря 2020, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС</p>

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС

В Белоруссии в возрасте 84 лет скончался первый премьер-министр республики Вячеслав Кебич. Об этом сообщает БелТА. Он руководил правительством страны с 1990 по 1994 год.

В декабре 1991 года именно Кебич подписал от имени республики соглашение о создании Содружества Независимых Государств. По сути, это означало развал Советского Союза.

Скончался последний министр обороны СССР

Скончался последний министр обороны СССР

О причине его смерти пока не сообщается.

В 1994 году Вячеслав Кебич баллотировался в президенты, но проиграл Александру Лукашенко, который с тех пор и занимает главный пост в стране.

А ранее в Белоруссии ушла из жизни телеграфистка, сообщившая Москве о победе в 1945 году.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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