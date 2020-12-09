Умер первый премьер Белоруссии. Он подписывал соглашение о распаде СССР

В Белоруссии в возрасте 84 лет скончался первый премьер-министр республики Вячеслав Кебич. Об этом сообщает БелТА. Он руководил правительством страны с 1990 по 1994 год.

В декабре 1991 года именно Кебич подписал от имени республики соглашение о создании Содружества Независимых Государств. По сути, это означало развал Советского Союза.

В 1994 году Вячеслав Кебич баллотировался в президенты, но проиграл Александру Лукашенко, который с тех пор и занимает главный пост в стране.

А ранее в Белоруссии ушла из жизни телеграфистка, сообщившая Москве о победе в 1945 году.