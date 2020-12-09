Google показал видео с самым важным в России за год. Можно прослезиться

Российское подразделение компании Google создало видеоподборку с самыми важными темами для россиян в уходящем 2020 году. В категории "События" неоспоримым лидером стал коронавирус. На втором месте неожиданно оказались выборы президента США. События в Штатах по популярности обошли даже поправки в российскую конституцию. Они на третьем месте.

В категории "Что такое / что значит?" россияне главным образом интересовались значением слов "пандемия", "коронавирус", "конституция", "гражданская война", "деноминация". По запросу "Как?" жители России пытались узнать, как сажать картошку, как сшить маску, как получить пропуск.

Преобладание запросов и ответов, так или иначе связанных с коронавирусом, прослеживается в большинстве категорий и на лидирующих местах. Тем более что заболевание унесло жизни многих известных людей. К примеру, россияне запрашивали информацию об актёре Борисе Клюеве.

— Есть мнение, что в трудные времена люди проявляют свои истинные качества — хорошие и не очень. 2020 год был тяжёлым, но большинство из нас показали себя смелыми, добрыми и любящими. Это видео посвящается всем людям, событиям и явлениям, которые помогли нам задуматься и стать немного лучше! — отметили в российском офисе Google.

Полные данные о результатах года появятся на отдельной странице сервиса "Тренды Google".

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