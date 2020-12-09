В Кремле опровергли сообщения о наличии у Путина одинаковых кабинетов в разных городах
А вот информация о передвижениях российского лидера является гостайной.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у главы государства якобы есть одинаковые кабинеты в разных городах. Ранее некоторые СМИ утверждали, что идентичные комнаты якобы есть в Сочи и в Ново-Огарёве и они будто бы помогают скрывать информацию о передвижениях главы государства.
— Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы всё это видите, — сказал Песков.
Вместе с этим он подчеркнул, что информация о передвижениях российского лидера, как и любого охраняемого лица, является частью государственной тайны.
"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете ЗюгановаРоссийский лидер также ожидал увидеть у главного коммуниста страны портреты Маркса и Энгельса.
А накануне Путин принял участие в благотворительном проекте "Ёлка желаний". Он снял с новогоднего дерева сразу два шара. В одном из них была мечта девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска. Школьник мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и посмотреть, где работает президент России. Путин заверил, что осуществит эту его мечту.
Выбор редакции
Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Гафта
В Кремле допустили, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу Сафронова
"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0