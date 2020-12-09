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В Кремле опровергли сообщения о наличии у Путина одинаковых кабинетов в разных городах

А вот информация о передвижениях российского лидера является гостайной.

9 декабря 2020, 10:47
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у главы государства якобы есть одинаковые кабинеты в разных городах. Ранее некоторые СМИ утверждали, что идентичные комнаты якобы есть в Сочи и в Ново-Огарёве и они будто бы помогают скрывать информацию о передвижениях главы государства.

Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы всё это видите, — сказал Песков.

Вместе с этим он подчеркнул, что информация о передвижениях российского лидера, как и любого охраняемого лица, является частью государственной тайны.

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

Российский лидер также ожидал увидеть у главного коммуниста страны портреты Маркса и Энгельса.

А накануне Путин принял участие в благотворительном проекте "Ёлка желаний". Он снял с новогоднего дерева сразу два шара. В одном из них была мечта девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска. Школьник мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и посмотреть, где работает президент России. Путин заверил, что осуществит эту его мечту.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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