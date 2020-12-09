Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой анаболиков

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом заявил премьер республики Ион Кику на заседании правительства в среду.

— По инициативе Министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад. Очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся, — прокомментировал он.

Напомним, что 5 декабря на выезде из Молдавии был задержан микроавтобус с дипломатическими номерами, незаконно перевозивший партию анаболиков — веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышц. Груз весом 350 кг общей стоимостью примерно 200 тысяч евро был обнаружен в багажном отсеке. Установлено, что микроавтобус принадлежит Посольству Молдавии в России. Покидающий свой пост президент республики Игорь Додон заявил, что этот инцидент является "позором для Молдовы".

Андрей Негуца был назначен послом весной 2017 года. До этого он занимал пост советника президента Молдавии по внешней политике.